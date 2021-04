Johnson: agência europeia examina coágulos que seriam vinculados à vacina

(foto: AFP / JUSTIN TALLIS)

A agênciada União Europeia informou nesta sexta-feira (9/4) que iniciou a análise de possíveis vínculos entre a vacina contra o coronavírus da Johnson & Johnson e coágulosapós a informação de quatro casos, um deles fatal.A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou que seu comitê de segurança "iniciou uma revisão de um sinal depara avaliar os informes de eventos tromboembólicos" com pessoas que receberam a vacina."Foram notificados quatro casos graves de coágulos sanguíneos incomuns com um nível baixo de plaquetas depois dacom o fármaco Janssen contra a COVID-19 ", afirmou a EMA, em referência à filial europeia da gigante farmacêutica americana J&J."Um caso aconteceu em um teste clínico e três casos foramdurante o uso da vacina nos Estados Unidos. Um deles foi fatal", completou.A EMAo uso da vacina da Johnson & Johnson, mas a aplicação nos 27 países da UE só deve começar no fim do mês.