Estado mais afetado pela covid-19 na Índia, Maharashtra fica sem vacina

Os hospitais do estado indiano de Maharashtra, o mais afetado por uma nova onda de infecções por coronavírus, pararam de vacinar nesta sexta-feira (9), alegando falta de doses, em um momento em que o país registra um novo recorde de casos.



A Índia enfrenta uma segunda onda virulenta de contágios por covid-19, que se propaga a uma velocidade sem precedentes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 132.000 novos casos registrados.



Na capital econômica de Mumbai, os estoques de 25 dos 71 hospitais privados encarregados da vacinação chegaram ao fim na quinta-feira (8), anunciaram as autoridades locais.



A situação não é muito melhor nos postos públicos de vacinação. Esta manhã, um grande hospital recusou pessoas que chegaram para receber a injeção de sua primeira dose.



A equipe médica do imenso Hospital Geral Lokmanya Tilak conseguiu vacinar apenas 180 pessoas até que os suprimentos acabassem, disse um médico à AFP.



"A maioria dos hospitais de Mumbai está prestes a ficar sem estoque no final do dia", alertou Mangala Gomare, que supervisiona o programa de vacinação da megalópole, nesta sexta-feira.



No Twitter, as autoridades locais explicaram que essa escassez se deve ao "não recebimento de estoques" por parte do governo nacional.



Na quarta-feira, o ministro da Saúde de Maharashtra, Rajesh Tope, alertou que os estoques podem acabar em três dias.



Até o momento, foram aplicadas 94 milhões de doses da vacina contra covid-19 no país, em uma população de 1,3 bilhão de habitantes.



