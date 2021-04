Rússia: a lenda intacta de Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar no espaço

(foto: AFP )

(foto: AFP )

A imensade Yuri Gagarin, 60 anos depois de seu mítico voo espacial, permanece intacta e continua sendo um símbolo para o Kremlin e sua política de grandeza da Rússia.A cada 12 de abril, data do voo, os estudantes russos celebram a "Festa da Cosmonáutica" com leituras e apresentações. Todos os anos sãoflores nos monumentos em homenagem a Gagarin, enquanto a imprensa conta sua história."É uma figura absolutamenteque une a nação, um raro exemplo de unanimidade", afirma o escritor Lev Danilkin.Um culto que se deve, sobretudo, ao avançoque o cosmonauta representa e sua vitória sobre o grande rival, Estados Unidos. Gagarin simboliza o destino de um homem que mudou a história."Ele fez o ser humano passar de um simples ser vivo para uma espécie deque vai além da Terra", resume o historiador Alexander Jelezniakov.Gagarin era filho de um carpinteiro e de umaque sofreram com a ocupação nazista. Ele se formou como operário metalúrgico antes de virar piloto. Por este motivo, encarna o herói popular.O sorriso largo e seupermanecem vivos em fotografias, cartazes, documentários, roupas, tatuagens e objetos com sua imagem.Além disso, ele era elogiado como um bom, corajoso e apaixonado por suas filha e esposa, Valentina Gagarina, a quem escreveu uma comovente carta de despedida em caso de morte durante a missão."Se algo der errado, peço a você,a você, Valyusha, que não morra de tristeza. É assim que a vida é", escreveu.Em 2011, o cosmonauta Boris Volynov contou à AFP que lembrava de Gagarin como um homem que, apesar de ter todos os, passava horas ao telefone para conseguir um medicamento, ou um leito no hospital, para um conhecido com menos sorte.Em seu retorno à Terra, Yuri Gagarin se tornou o centro de uma intensa propaganda sobre a superioridade do modelo soviético, capaz de transformar um plebeu emO escritor Lev Danilkin destaca que, por este motivo, parte da "intelligentsia" anti-Kremlin considera Gagarin como uma "peça da engrenagem namáquina de violência" da URSS.Porque sua façanha serviu para "incutir na população" que as vítimas dassoviéticas e do Gulag "não foram em vão", explica Danilkin.Ele destaca que Vladimir Putin segue esta lógica paraa atual Rússia na herdeira dos triunfos do passado."O atual poder se apropriados cultos populares: primeiro, o da vitória durante a Segunda Guerra Mundial; depois, o da conquista do espaço e de Gagarin", afirma o escritor, antes de recordar que o Estado combate paralelamente todas as "interpretações alternativas" dos acontecimentos.Os russos têm consciência de que a União Soviética acabou perdendo a corridadepois que astronautas americanos chegaram à Lua. Mas a veneração por Gagarin permite "neutralizar" esta amargura, opina Danilkin.Como todos os grandes heróis russos - sobretudo, um que o iguala em prestígio, o poeta Alexander Pushkin -, Yuri Gagarin também é um símboloSua morte aos 34 anos durante um voo de treinamento, em 1968, continua sendo um mistério, porque as autoridades nunca publicaram um relatório completo dasobre as causas do acidente.De acordo com arquivos parciais do Kremlin, a versão "provável" daé uma colisão de seu avião com um balão meteorológico.Diante da falta de transparência, ainda circulam muitas teorias. A mais conhecida alega que Gagarin pilotava embriagado. Outras afirmam que o Kremlin o matou por considerar ado piloto uma ameaça.Independentemente das versões, sua morte ainda comove os russos. "Como é possível que o primeiro cosmonauta, um homem tão jovem e bom, morresse assim, de repente?", questiona o historiador Alexander Jelezniakov. "Na realidade, asainda tentam superar".