O conselho de ministros sudanês aprovou, nesta terça-feira (6), uma lei que revoga o boicote a Israel, há 63 anos em vigor, após ter aceitado normalizar suas relações diplomáticas com o Estado hebreu no final de 2020.



De acordo com um comunicado, "o conselho de ministros aprovou um projeto de lei que derroga a lei sobre o boicote a Israel que data de 1958".