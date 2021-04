UE expressa preocupação com atividade militar russa perto da Ucrânia

Josep Borrell é chefe da diplomacia da União Europeia (foto: AFP / POOL / Francisco Seco)

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, prometeu neste domingo o apoio "inabalável" da União Europeia (UE) a Kiev e expressou preocupação com os movimentos de tropas russas perto da Ucrânia."Estamos acompanhando com grande preocupação a atividade militar russa em torno da Ucrânia", tuitou Borrell depois de falar por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba."Apoio inabalável da UE à soberania e integridade territorial da Ucrânia", acrescentou.Borrell disse que falará com o chefe da diplomacia ucraniana e com os ministros das Relações Exteriores dos 27 países membros da UE durante uma reunião em abril.Esta semana, a Ucrânia acusou a Rússia de concentrar tropas em suas fronteiras norte e leste e na península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014.O Kremlin não negou os movimentos recentes de tropas, mas insistiu que não "ameaçam ninguém".O conflito no leste da Ucrânia deixou mais de 13.000 mortos desde 2014, de acordo com a ONU.