Destroços de navio americano da 2ª Guerra Mundial encontrado nas Filipinas

(foto: AFP / Handout)

Uma expedição encontrou os restos de um navio da Marinha dos Estados Unidos, naufragado durante a Segunda Guerra Mundial, a 6.500 metros dena costa das Filipinas, informou um membro da equipe no domingo (04/04)."Acabamos de dar o mergulho mais profundo da história para encontrar os restos do contratorpedeiro USS Johnston", tuitou Victor Vescovo, fundador daamericana Caladan Oceanic, que dirigiu o submarino que localizou o navio.Durante dois mergulhos de oitono final de março, a equipe conseguiu filmar, fotografar e estudar os destroços do navio, em frente à ilha de Samar, informou a Caladan Oceanic, uma empresa especializada em tecnologias subaquáticas.O contratorpedeiro de 115 metros de comprimento afundou em 25 de outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leyte, uma dasbatalhas navais da história e que marcou o início do fim para o Japão.Outros exploradores o localizaram no mar das Filipinas em 2019, mas a maior parte do navio não estava ao alcance de nenhum"Localizamos da parte dianteira do navio, de pé e intactos, a uma profundidade de 6.456m. Três de nós, em dois mergulhos, examinamos o navio e prestamosà sua valente tripulação", disse Vescovo.Apenas 141 dos 327 tripulantes do navio sobreviveram, de acordo com osda Marinha dos EUA.A expedição encontrou a proa, a ponte e a seção central intactas. O número "557" ainda estava claramente visível.Duas torres, pontos de reserva de torpedos e numerosos suportes detambém foram visíveis, de acordo com a expedição.Parks Stephenson, navegador e historiador da, destacou que nos destroços do navio era possível ver os estragos que ele sofreu durante aquela intensa batalha, há mais de 75 anos."Ele recebeu disparos do maior navio de guerra já construído, o navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa Yamato, e disparou de volta com", disse Stephenson.