(foto: AFP / ANDY BUCHANAN )

(foto: AFP / Tolga Akmen)

País mais castigado da Europa pela pandemia de COVID-19, o Reino Unido fez nesta terça-feira (23/03) um minuto deem homenagem a seus 126 mil mortos, para marcar o aniversário do primeiro confinamento em um país que já se encontra no terceiro.Às 12h locais (9h em Brasília), o país se recolheu em silêncio, no Parlamento, em frente aos hospitais e em outros lugares públicos, em memória dose em agradecimento pelos esforços dos profissionais de saúde.