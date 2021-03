AstraZeneca diz que entregará mais dados de sua vacina à agência americana

(foto: AFP / MIGUEL RIOPA)

O laboratório anglo-sueco AstraZeneca anunciou nesta terça-feira (23/03) que publicará "em 48 horas" maissobre os testes clínicos nos Estados Unidos de sua vacina contra a COVID-19, depois que uma agência de saúde americana considerou "potencialmente desatualizadas" as informações divulgadas inicialmente.A empresa farmacêutica afirma em umque utilizou dados anteriores a 17 de fevereiro para os resultados publicados na segunda-feira dos testes clínicos nos Estados Unidos.Também indicou que deseja entrar em contato "imediatamente" com asde saúde americanas para entregar em 48 horas uma "análise com os dados de eficácia mais atualizados possíveis".Na segunda-feira (22/03), o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosa (NIAID), que supervisiona os testes clínicos de vacinas nos Estados Unidos,"preocupação" com fato de que o laboratório teria "utilizado informações obsoletas", o que poderia resultar em "estimativas incompletas da eficácia" da vacina.No mesmo dia, a AstraZeneca voltou a defender sua, objeto de váriasnos países europeus, afirmando que tem eficácia de 80% contra a COVID-19 nos idosos e que não aumenta o risco de trombose.A vacina tem eficácia de 79% para prevenir a COVID-19na população em geral e de 100% para evitar as formas graves da doença e a hospitalização, acrescentou o laboratório.