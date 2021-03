Alemanha reforça confinamento por cinco dias durante a Semana Santa

(foto: AFP / POOL / Michael Kappeler)

A maior parte do comércio irá fechar e os serviços religiosos serãona Alemanha durante a Páscoa, de 1º a 5 de abril, para reforçar as restrições e impedir o aumento no número de infecções pela COVID-19, anunciou Angela Merkel nesta terça-feira (22/03).Reuniões, o que incluiuao ar livre, serão proibidas de 1º a 5 de abril. Restaurantes só poderão abrir no dia 3.Além disso, muitas das restrições em vigor desde o final de 2020, como a limitação de reuniões privadas e o fechamento de espaços culturais e de lazer, foram prolongadas até 18 de abril, informou a chanceler após uma negociação de quase 12 horas com os estados"A situação é grave. O número de casos aumentae os leitos de terapia intensiva voltam a ficar lotados", alertou Merkel em coletiva de imprensa.Merkel descreveu um "aumento exponencial" da epidemia causado pela varianteA Alemanha entrou em uma "nova pandemia" devido à disseminação das variantes da COVID-19, afirmou a chanceler."Temos um novo vírus e é muito mais, muito mais infeccioso epor muito mais tempo", concluiu.