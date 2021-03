Argentina recebe 500 mil novas doses da Sputnik V

A Argentina recebeu nesta segunda-feira 500 mil novas doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19, que permitirão ao país avançar no processo de imunização, no qual mais de 3,2 milhões de doses já foram aplicadas.



"Recebemos meio milhão de vacinas Sputnik V, o que faz com que tenhamos 3,3 milhões de doses desse imunizante e cheguemos a 4,8 milhões no total, que já estão sendo aplicadas", declarou a ministra da Saúde, Carla Vizzotti, após receber o carregamento no aeroporto internacional de Ezeiza.



"Nosso propósito era que as pessoas de maior risco pudessem estar vacinadas até o próximo dia 31. Acredito que essa data será prorrogada por um mês, mas, se conseguirmos concretizar os últimos acordos, poderemos cumprir nosso objetivo até o fim de abril", declarou o presidente do país, Alberto Fernández.



A Argentina recebeu vacinas Sputnik V, Sinopharm e Covichield. O governo alertou que irá endurecer o controle nas fronteiras e pediu aos argentinos que evitem viagens ao exterior, diante da onda de contágios nos países vizinhos e do surgimento de novas variantes de coronavírus.



O país registrou hoje 6.401 novos casos, superando 2,25 milhões de infectados desde o começo da pandemia, entre 44 milhões de habitantes.