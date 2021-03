Ex-presidente centro-africano Bozizé passa a liderar a rebelião

O ex-chefe de Estado da República Centro-Africana François Bozizé começou a liderar a rebelião que visa derrubar o presidente Faustin Archange Touadera, que foi reeleito em janeiro, informou neste domingo (21) à AFP o porta-voz da coalizão rebelde.



Bozizé respondeu favoravelmente ao "apelo" de seis grupos armados da Coalizão de Patriotas para a Mudança (CPC), que lhe pediram para "chefiar" a coalizão como "coordenador geral", disse o porta-voz Serge Bozanga.



Em meados de dezembro, seis dos grupos armados mais poderosos que controlavam dois terços deste país em guerra civil há oito anos se aliaram no CPC, antes de lançar uma ofensiva contra Touadera.



Mas depois de um ataque repelido em Bangui em 13 de janeiro, os rebeldes recuaram, enfrentando forças mais bem armadas e equipadas, incluindo 12.000 soldados da operação de manutenção da paz Minusca, centenas de militares ruandeses e paramilitares russos.



O ex-presidente centro-africano, que chegou ao poder em 2003 após um golpe antes de ser deposto em 2013, concorreu às eleições presidenciais em 27 de dezembro, mas o Tribunal Constitucional invalidou sua candidatura.



O Tribunal argumentou que o ex-presidente estava sujeito a sanções da ONU por seu suposto apoio a milícias culpadas, segundo as Nações Unidas, de crimes de guerra e crimes contra a humanidade entre 2013 e 2014.



Touadera também acusou Bozizé de "tentativa de golpe de Estado" quando a coalizão anunciou uma marcha sobre Bangui em 19 de dezembro, algo que o partido do ex-presidente negou, mas no dia das eleições expressou apoio ao CPC.