Suposto traficante cuja extradição é pedida pelos EUA é preso na Guatemala

A polícia da Guatemala capturou neste sábado (20), no leste, próximo à fronteira com Honduras, um suposto traficante de drogas buscado pelos Estados Unidos, acusado de transportar carregamentos de cocaína da Colômbia, informou o Ministério Público (MP).



Donal Osorio, de 34 anos, conhecido como "Black", foi detido durante uma operação em uma rodovia no município de Los Amates, com base em uma ordem de captura "para fins de extradição para os Estados Unidos" por crimes relacionados ao tráfico de drogas, disse o MP em comunicado.



Segundo o MP guatemalteco, Osorio, a pedido de um tribunal do estado americano do Texas, fazia parte de uma "organização de tráfico de narcóticos em larga escala" que entre 2018 e 2019 transportou carregamentos de cocaína da Colômbia para os EUA.



Osorio é o décimo quarto suposto narcotraficante preso até agora em 2021 na Guatemala procurado para extradição pela justiça dos Estados Unidos.



Segundo as autoridades, grandes cartéis internacionais, com a ajuda de traficantes locais, utilizam a Guatemala e o resto da América Central para transportar drogas e lavar dinheiro, atividades que impactam na violência criminal que assola a região.



De acordo com os EUA, 90% da cocaína que chega ao país passa pelo México e a América Central em aviões, barcos e submarinos.