Índia e EUA aumentarão laços de defesa com temores de influência da China

Os principais oficiais de defesa da Índia e dos Estados Unidos prometeram neste sábado aumentar seu envolvimento militar, fortalecendo os laços de defesa entre dois países preocupados com a crescente influência da China na região do indo-pacífico.



O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, se reuniram em Nova Délhi e concordaram em fortalecer a cooperação nas áreas de defesa, compartilhamento de inteligência e logística.



"A Índia é uma parceira cada vez mais importante nas dinâmicas internacionais, que mudam rapidamente. Eu reafirmo nosso compromisso com uma parceria ampla com a India na área de defesa como um pilar central em nossa abordagem para a região do Indo-Pacífico", disse Austin. Ele está realizando a primeira visita à Índia de um membro do primeiro escalão do governo Joe Biden.



A viagem acontece após reunião na semana passada entre líderes de Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, que juntos formam as quatro nações do Indo-Pacífico, conhecidas como grupo Quad. O Quad é visto como contrapeso à China, que, segundo críticos, está usando seu poderio militar no Mar do Sul da China, no Mar da China Oriental, no estreito de Taiwan e em sua fronteira com a Índia. A China já disse que o Quad é uma tentativa de conter suas ambições.



O homólogo indiano de Austin, Singh, disse que o foco das conversas foi "expandir engajamento Exército com Exército". "Estamos determinados a alcançar todo o potencial da parceria global estratégica", afirmou Singh.



Austin chegou a Nova Délhi na sexta-feira e se reuniu com o primeiro-ministro Narendra Modi e o conselheiro de segurança nacional Ajit Doval.



Segundo comunicado do gabinete do primeiro ministro, Modi "mostrou sua visão para a parceria estratégica entre os dois países e enfatizou o papel importante da cooperação bilateral nos laços entre Índia e EUA". Fonte: Associated Press.