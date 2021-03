Juiz suspende por tempo indeterminado reforma elétrica impulsionada por AMLO

Um juiz suspendeu por tempo indeterminado uma reforma da lei da indústria elétrica do México, impulsionada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, e que visa a fortalecer o papel da companhia estatal CFE.



"A suspensão definitiva concedida é para o efeito de que sejam suspensas todas as consequências derivadas do Decreto pelo qual se reformam e adicionam diversas disposições da Lei da Indústria Elétrica", diz a resolução do magistrado, divulgada nesta sexta-feira (19).



O juiz Juan Pablo Gómez Fierro, especializado em concorrência econômica, disse que a medida busca "proteger os direitos à livre concorrência e com a concorrência nos mercados".



A nova lei elétrica, promovida pelo presidente e aprovada no começo de março pelo Congresso, prioriza a CFE na geração de energia em suas plantas não importando o custo nem a tecnologia.



Os detratores da legislação acusam que fortalece a companhia estatal às custas de produzir energia mais cara e contaminante.



A legislação anterior privilegiava as energias limpas, como a eólica e a solar - mais baratas, segundo analistas privados - e obrigava a CFE a comprá-la mediante leilões.



Anteriormente, o mesmo juiz tinha ordenado a suspensão provisória da reforma após receber as primeiras salvaguardas contra a legislação, o que levou o presidente López Obrador a pedir ao poder judiciário que investigasse o magistrado.