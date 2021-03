Problema técnico perturba acesso em WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger

Um problema técnico interrompeu nesta sexta-feira (19) os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger por volta das 17h30 GMT (14h30 de Brasília) durante menos de uma hora antes de voltarem a funcionar normalmente.



"Usuários tiveram problemas para acessar alguns serviços do Facebook devido a um problema técnico", confirmou à AFP um porta-voz do grupo, proprietário dos três aplicativos.



"Resolvemos o problema para todo o mundo e pedimos desculpas pelos problemas ocasionados", acrescentou.



As interrupções foram detectadas pelo site especializado Downdetector.



Antes de solucionar o problema, uma mensagem no Instagram indicava que era "impossível atualizar o serviço".



Pouco após as 18h GMT (15h de Brasília), alguns afirmaram nas redes sociais que tinham conseguido voltar a se conectar.