Os benefícios da vacina anticovid da AstraZeneca superam os riscos, concluíram nesta sexta-feira (19) os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que garantiram que as análises descartam que a vacinação contra o coronavírus aumenta a probabilidade de coágulos sanguíneos.



"A vacina AstraZeneca continua a ter um perfil de risco-benefício positivo, com enorme potencial para prevenir infecções e reduzir as mortes em todo o mundo", disse o Comitê Consultivo Global da OMS sobre Segurança de Vacinas (GACVS) em comunicado.