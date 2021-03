França recomenda reservar vacina da AstraZeneca para a partir de 55 anos

As autoridades sanitárias francesas autorizaram, nesta sexta-feira (19), a retomada da aplicação da vacina da AstraZeneca, mas recomendaram que seja reservada para pessoas com idade a partir de 55 anos.



Essa medida se baseia no fato de que os poucos casos graves de trombose detectados na Europa após a vacinação com este produto ocorreram apenas em menores de 55 anos, segundo a Alta Autoridade de Saúde Francesa (HAS).



Na França, houve três casos, acrescentou.



Até agora, esta vacina era recomendada para pessoas com 50 anos de idade, ou mais.



O primeiro-ministro francês, Jean Castex, 55, recebeu a vacina ao vivo pela televisão na tarde de sexta-feira em uma tentativa de reconquistar a confiança pública.



"Não senti nada, embora seja um pouco sensível à dor", disse ele, após ser imunizado em um hospital nos arredores de Paris.



Ontem (18), a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) considerou a vacina da AstraZeneca "segura e eficaz", mas afirmou que não se pode excluir "definitivamente" um vínculo entre ela e o surgimento de transtornos de coagulação raros, como coagulação intravascular disseminada e trombose venosa cerebral).



Até 16 de março, 25 casos foram detectados na Europa, que provocaram nove mortes entre pessoas com menos de 55 anos - mulheres, em sua maioria.



À espera de "dados complementares", os menores de 55 anos devem ser vacinados com outros medicamentos, como as vacinas e Moderna, segundo a HAS.



Após a detecção destes casos, vários países europeus, incluindo a França, suspenderam a administração da vacina da farmacêutica anglo-sueca, sujeitando sua retomada às conclusões da EMA.