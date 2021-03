Erdogan critica Biden e elogia a 'classe' de Putin após ser chamado 'assassino'

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan considerou nesta sexta-feira (19) "inaceitáveis" as palavras do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que chamou de "assassino" o chefe de Estado russo Vladimir Putin, e elogiou a resposta de Putin cheia de "classe".



"As declarações de Biden sobre Putin não competem a um chefe de Estado, não são aceitáveis", disse Erdogan em Istambul à imprensa.



Já "Putin respondeu com muita inteligência e classe", afirmou o presidente turco, que não esconde sua admiração pelo seu "amigo" do Kremlin, do qual se aproximou nos últimos anos.



Biden provocou um conflito diplomático ao responder afirmativamente a um jornalista que perguntou se ele achava que Putin era um "assassino".



O líder russo respondeu na quinta-feira que "sempre vemos no outro as nossas próprias características", e desejou depois "boa saúde, sem ironia".



Enquanto Rússia e Turquia se aproximaram nos últimos anos, apesar de interesses divergentes, o presidente turco se distanciou dos países ocidentais, que o acusam de uma postura autoritária.



Erdogan ainda não conversou com Biden desde a chegada do americano à Casa Branca.