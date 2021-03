Dezenas de líderes do partido pró-curdo HDP são presos na Turquia

A polícia turca prendeu dezenas de líderes da principal legenda pró-curda, o Partido Democrático Popular (HDP), nesta sexta-feira (19), ameaçados de proibição pelos tribunais - anunciaram a sigla e vários jornais.



Na quarta-feira, um promotor turco pediu ao Tribunal Constitucional a proibição do HDP, o terceiro partido político do país. O presidente Recep Tayyip Erdogan acusa a sigla de ter ligações com o "terrorismo".



Dez líderes do HDP foram presos nesta sexta-feira em Ancara, outros dez em Istambul, 15 em Adana (sul) e 11 em Kocaeli e Eskisehir (noroeste), segundo a imprensa local. Eles são acusados de terem vínculos com os rebeldes curdos. Até agora, o partido confirmou 36 detenções.



O HDP enfrenta uma repressão implacável desde 2016, quando seu líder Selahattin Demirtas foi preso. Ele permanece atrás das grades, apesar dos apelos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) para que seja libertado.



Em sua acusação pela cassação do HDP, o promotor ecoou os argumentos de Erdogan, ao afirmar que este grupo político está "organicamente" ligado ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Esta legenda é classificada como "terrorista" por Ancara e por seus aliados ocidentais.



O promotor também pede a inelegibilidade por cinco anos para 687 membros do HDP, incluindo Demirtas, seus atuais líderes e vários pesos-pesados do partido.



Na quarta-feira, o Parlamento turco também destituiu de seu mandato um importante deputado do HDP, Faruk Gergerlioglu, conhecido por suas críticas ferozes aos abusos dos direitos humanos sob a Presidência de Erdogan.



Além disso, a polícia prendeu o chefe da Associação de Direitos Humanos (IHD), Ozturk Turkdogan, nesta sexta-feira, em Ancara, durante uma operação de busca em sua casa, informa esta ONG.