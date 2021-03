Polícia investiga alegação de estupro contra ator Armie Hammer

A polícia de Los Angeles informou nesta quinta-feira (18) que abriu uma investigação sobre as acusações de estupro feitas contra o ator norte-americano Armie Hammer, depois que uma ex-namorada apresentou uma denúncia.



A mulher de 24 anos detalhou suas acusações na manhã desta quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa virtual com sua advogada, Gloria Allred.



A suposta vítima disse que Hammer - que foi indicado ao Globo de Ouro por seu papel principal em "Me Chame pelo seu Nome" (2017) - a "estuprou violentamente" por "mais de quatro horas" em 2017.



Ela acrescentou que o ator de 34 anos, que ela conheceu no Facebook no ano anterior, também "bateu repetidamente" sua cabeça contra a parede e golpeou seus pés com um chicote a tal ponto que ela ficou incapaz de andar.



A mulher relatou a maneira como ela afirma ter sido "mentalmente, emocionalmente e sexualmente" abusada por Hammer ao longo de seu relacionamento de quatro anos com o ator.



A polícia de Los Angeles não especificou se a investigação estava examinando as acusações desta nova suposta vítima ou alegações feitas por outra pessoa.



Hammer rejeitou todas as acusações por meio de seu advogado, Andrew Brettler, que disse no mês passado que seu cliente só teve relações sexuais "completamente consensuais".



Em um comunicado, Brettler disse que a suposta vítima de 24 anos enviou ao ator uma mensagem de texto em julho de 2020 contendo pedidos sexuais explícitos que colocam em dúvida suas alegações.



O advogado já negou as acusações de outras mulheres de atos sexuais violentos e sádicos cometidos por Hammer.



A agência de talentos que representava o ator cortou relações com ele no mês passado, conforme as acusações circularam nas redes sociais. Hammer também deixou recentemente vários projetos cinematográficos, de acordo com a imprensa especializada, incluindo um filme estrelado por Jennifer Lopez chamado "Shotgun Wedding".