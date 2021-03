França, Alemanha e Portugal anunciam retomada de vacina da AstraZeneca

Alemanha, França e Portugal anunciaram que devem retomar nos próximos dias a aplicação da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Diversos países europeus suspenderam o uso da vacina após o registro de possíveis casos graves de formação de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam uma dose do imunizante. Na última terça-feira, contudo, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou que não houve indícios de que o uso da vacina tenha influenciado as reações.



"Nos testes clínicos, tanto as pessoas vacinadas quanto as que receberam placebo não mostraram mudanças na avaliação dos dados de coagulação. E o número de eventos de formação de coágulos entre os vacinados também não parecem ser maiores do que o observado na população em geral", afirmou a diretora-executiva da EMA, Emer Cooke.



O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou nesta quinta-feira que os governos federal e dos 16 estados desejam que a aplicação da vacina seja reiniciada na sexta, segundo publicação da AFP. "O curso dos eventos nesta semana mostra que os cidadãos podem confiar que serão informados de forma transparente e que verificações cuidadosas serão realizadas", disse Spahn.



De acordo com levantamento da universidade americana Johns Hopkins, o país já registrou mais de 2,6 milhões de casos confirmados de covid-19 e cerca de 74 mil mortes relacionadas à doença.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed) anunciaram nesta quinta a retomada da vacina a partir da próxima segunda-feira, afirma o Diário de Notícias. "Os benefícios da vacina da AstraZeneca são claramente superiores a quaisquer riscos", disse Rui Ivo, presidente do Infarmed. O país já reportou mais de 816 mil infecções, além de cerca de 16 mil óbitos, segundo dados da Johns Hopkins.



Na França, o primeiro-ministro Jean Castex deve receber na sexta uma dose do imunizante da AstraZeneca, em uma tentativa de reforçar a confiança da população no fármaco, de acordo com a Bloomberg.



O país deve retomar também um lockdown na região de Paris. Apenas escolas e comércios essenciais permanecerão abertos, segundo Castex. A medida entra em vigor a partir da meia-noite desta sexta-feira.



"Não é uma boa notícia e sei o quão cansado você está com a sucessão de restrições. Essas medidas são vitais e equilibradas. Eles visam acabar com o vírus sem nos prender", disse o primeiro-ministro em entrevista coletiva.



Segundo dados da Johns Hopkins, a França acumula mais de 4,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus, além de mais de 91 mil fatalidades.