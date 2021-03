Espanha retomará na quarta-feira vacinação anticovid com AstraZeneca

A Espanha vai retomar na próxima quarta-feira a vacinação contra a covid-19 com o imunizante da AstraZeneca, anunciou a ministra da Saúde nesta quinta (18), horas depois de o órgão regulador europeu de medicamentos afirmar que a vacina é "segura e eficaz".



"Reiniciamos a vacinação com a AstraZeneca na semana que vem, concretamente na quarta-feira", disse em coletiva de imprensa a ministra Carolina Darias, três dias depois de a Espanha suspender a aplicação desta vacina temendo sua vinculação com eventos trombóticos.



Madri voltou a autorizar a aplicação do imunizante após o anúncio da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Outros países vizinhos, como Itália, França e Alemanha tomaram a mesma decisão, embora estes três tenham anunciado que retomarão a aplicação da vacina na sexta-feira.No caso da Espanha, segundo a ministra Darias, se analisará até a quarta-feira da semana que vem quais grupos receberão esta vacina, da qual já tinham sido administradas mais de 975.000 doses antes da suspensão preventiva no começo da semana.A suspensão preventiva foi motivada em vários países pelo aparecimento de casos de trombose em algumas pessoas que tomaram o imunizante. Na Espanha, uma mulher morreu em decorrência de hemorragia após recebê-lo em um caso que continua sendo investigado.As autoridades sanitárias espanholas explicaram que devido a estes casos, será adicionada uma advertência na ficha técnica da vacina e enfatizaram que "os benefícios compensam amplamente os riscos" do produto da AstraZeneca.