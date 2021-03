Um tanque do exército italiano disparou por engano contra uma granja de frangos no nordeste do país, matando um grande número de aves e causando grandes danos à propriedade, informaram fontes da imprensa local nesta quinta-feira (18).



O Centauro, um veículo blindado da brigada Pozzuolo del Friuli, realizava treinamento noturno em um terreno militar perto de Vivaro, a uma hora de carro de Veneza, quando ocorreu o incidente.



Muitas galinhas morreram e parte do prédio que as abrigava desabou. O procurador da província de Pordenone abriu uma investigação e ordenou a imobilização dos quatro veículos blindados que realizavam os exercícios militares.