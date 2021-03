Novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA continuam em nível alto

Os novos pedidos de auxílio-desemprego registraram um aumento surpreendente na semana passada nos Estados Unidos, apesar do avanço da vacinação e da aprovação de um pacote de ajuda massiva para a economia.



Na semana encerrada em 13 de março, esse indicador que mede o nível de dispensas ficou em 770 mil solicitações, marcando um aumento de 45 mil solicitações em relação ao registro anterior, revisado para cima.



Os números do Departamento do Trabalho surpreenderam os analistas, que esperavam um patamar de 710 mil, e marcam a 52ª semana em que este indicador está acima do pior nível registrado durante a crise econômica de 2008-2010, última vez que os Estados Unidos registraram níveis massivos de desemprego.



Nancy Vanden Houten, da consultoria Oxford Economics, disse que os últimos dados indicam que os trabalhadores americanos continuam sofrendo e que isso justifica a decisão do Federal Reserve de manter uma política monetária expansiva.



"O alto nível de solicitações - que permanece acima do pico alcançado durante a crise financeira - destaca porque o Fed será extremamente paciente antes de fazer uma mudança de política", avaliou a especialista.



Após o início da crise induzida pela pandemia, esse indicador atingiu um máximo de 6,8 milhões de solicitações na semana encerrada em 28 de março de 2020, antes de cair gradativamente.