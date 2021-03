Vacina contra a COVID-19 chega à Antártida

A Antártida foi um dos últimos lugares atingidos pela COVID-19 no mundo (foto: Johan Ordonez/AFP)

Surto no ano passado

contra achegou à Antártida. Quarenta e nove pessoas – membros das Forças Armadas do Chile e funcionários que realizam estudos naquela região – receberam a primeira dose e outras 53 aguardavam para serem imunizadas nos próximos dias, anunciou nesta quarta-feira (17/3) o médico responsável pela vacinação.Em meio ao avanço rápido do processo de vacinação no, onde cerca de um terço da população-alvo já foi imunizada com ao menos uma dose, a vacina chegou àa partir da cidade de Punta Arenas.Nesse domingo (14/3), integrantes das Forças Armadas, do Instituto Antártico Chileno e da Direção Geral de Aeronáutica Civil mobilizados no local receberam a primeira dose, segundo a Força Aérea do Chile.O processo de vacinação, com a, foi realizado na base aérea, onde foram imunizadas 49 pessoas de 25 a 58 anos, entre militares, cientistas e funcionários públicos que trabalham no continente antártico, informou à AFP o médico Victor Videla, responsável pela vacinação.A Antártida foi um dos últimos lugares atingidos pela COVID-19, o que aconteceu em 21 de dezembro, quando foi noticiado um surto com 36 infectados na base mantida pelo Exército chileno.Para blindar aquele continente, foram canceladas todas asturísticas.Também foram removidos os funcionários não essenciais e proibiu-se o contato entre as cerca de 40 bases internacionais existentes naquela região.