GNA líbio entrega o poder às novas autoridades

O Governo de União Nacional (GNA) líbio, no oeste do país, entregou nesta terça-feira (16) oficialmente o poder ao novo governo unificado de Abdelhamid Dbeibah e ao Conselho Presidencial em uma cerimônia en Tripoli.



A transferência de poderes ocorre no dia seguinte ao juramento de Dbeibah como chefe de governo de transição.



O GNA, criado após um acordo político mediado pela ONU e instalado em 2016 em Tripoli, nunca obteve a confiança do Parlamento e entrava em confronto com as autoridades paralelas que controlam o leste.



Após anos de estagnação, Dbeibah, um bilionário de 61 anos, foi nomeado primeiro-ministro interino em 5 de fevereiro por 75 autoridades líbias reunidas em Genebra, com o acompanhamento da ONU, assim como um Conselho Presidencial de três membros.



Este governo terá como objetivo unificar as instituições e garantir a transição até as eleições de 24 de dezembro.



Em um breve discurso, o chefe do GNA, Fayez al-Sarraj, lembrou as "intermináveis dificuldades" que seu governo teve que encarar: "a guerra contra o terrorismo", a ofensiva das forças do marechal Khalifa Haftar contra a capital em 2019, "a divisão, as guerras de influência e as interferências estrangeiras".



Imersa no caos desde a queda do coronel Muamar Gadafi em 2011, a Líbia foi palco de lutas e confrontos de influência direta ou indireta por parte de várias potências estrangeiras.