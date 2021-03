Chefe do governo de transição na Líbia presta juramento ao cargo

O primeiro-ministro da Líbia, Abdelhamid Dbeibah, que deve liderar a transição até as eleições previstas para dezembro, prestou juramento ao seu cargo nesta segunda-feira (15), um mês após sua designação em meio a um processo político mediado pela ONU.



Dbeibah e seus ministros juraram "preservar a unidade, a segurança e a integridade" da Líbia, país que vive no caos há uma década, durante uma cerimônia na sede provisória do Parlamento instalada em 2014 em Tobruk, a 1.300 km ao leste de Tripoli.



Após anos de estagnação em um país dividido em dois lados - um ao leste, outro no oeste -, Dbeibah, um bilionário de 61 anos, foi nomeado primeiro-ministro interino em 5 de fevereiro por 75 autoridades líbias reunidas em Genebra, sob a mediação da ONU, assim como um Conselho Presidencial de três membros.



Seu governo de unidade nacional obteve na quarta-feira um voto de confiança "histórico" dos deputados.



Desse modo, este Executivo substitui o Governo de União Nacional (GNA) de Fayez Al Sarraj, instalado em 2016 no oeste do país e reconhecido pela ONU, e o gabinete paralelo de Abdallah Al-Theni - não reconhecido pela comunidade internacional -, no leste, uma região controlada de fato pelas forças do marechal Khalifa Haftar.



O novo Executivo terá que unificar as instituições e garantir a transição até as eleições de 24 de dezembro, data em que sua missão terminará.