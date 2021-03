Megan Thee Stallion ganha Grammy de Artista Revelação

A rapper Megan Thee Stallion ganhou o cobiçado Grammy de Artista Revelação neste domingo (14) no maior festival de música da América, coroando um ano excepcional em que colaborou com estrelas como Beyoncé e Cardi B.



É o segundo Grammy da noite para a jovem de 26 anos, que superou duros concorrentes como a rapper Doja Cat e a cantora e compositora Phoebe Bridgers.



"Cada artista indicado para esta categoria é incrível", disse a cantora, que usava um vestido Dolce & Gabbana laranja escuro com fenda no quadril.



Assim, a gala do Grammy foi inaugurada fora do Staples Center em Los Angeles, após uma cerimônia noturna em que Megan já havia ganhado um gramofone de ouro por "Savage", uma colaboração com Beyonce.



Depois que Harry Styles apresentou seu hit "Watermelon Sugar", o apresentador da festa, Trevor Noah, abriu a noite brincando ao dizer que este foi o maior evento ao ar livre de 2021 desde o ataque ao Capitólio de Washington, em janeiro.



A grande vencedora do ano passado, Billie Eilish, subiu ao palco em seguida para cantar seu sucesso "Everything I Wanted".



Megan Thee Stallion teve um ótimo ano: lançou em 2020 o EP "Suga", seu primeiro álbum de estúdio "Good News", o remix "Savage" e uma colaboração com Cardi B, "WAP", que se tornou extremamente popular.



Ambos os singles alcançaram o primeiro lugar na lista Hot 100 da Billboard, enquanto ambos os álbuns saltaram para a parada dos 10 melhores álbuns da revista da indústria da música.



A categoria de Artista Revelação apresentava quase exclusivamente mulheres, depois que indústria foi criticada por anos por premiar quase que exclusivamente o talento branco e masculino.



Apesar de ser sua primeira vitória no Grammy, Megan Thee Stallion já estava indo bem. No verão de 2019, ela alcançou a fama depois de lançar sua mixtape "Fever" e o hit "hot girl summer", uma frase que se tornou um meme popular.



A rapper, que recebeu elogios da velha guarda do gênero por suas rimas e estilo, também integrou a lista de Pessoas Mais Influentes de 2020 da revista Time. Ela ganhou vários prêmios BET e MTV VMA, além de um prêmio Billboard Women in Music.