O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu neste sábado (13) o fim da "perseguição às vozes independentes" na Rússia, após a prisão de cerca de 200 participantes de um fórum político de oposição.



Embora a polícia russa tem o hábito de interromper os protestos da oposição, as prisões em massa de vereadores municipais em uma conferência em Moscou não têm precedentes.



"Pedimos o fim da perseguição às vozes independentes", escreveu o chefe da diplomacia americana no Twitter, em meio à campanha de repressão do governo russo lançada antes das eleições parlamentares.



Blinken observou que "o governo russo deteve quase 200 líderes (da oposição), incluindo os ativistas políticos Vladimir Kara-Murza e Yuliya Galyamina, por razões duvidosas".



Participantes de mais de 50 regiões da Rússia se reuniram para discutir as eleições parlamentares e locais de setembro em um fórum organizado por um projeto apoiado pelo proeminente crítico do Kremlin Mikhail Khodorkovsky.



Vários dos ativistas detidos disseram na noite de sábado que acabaram libertados, mas serão obrigados a comparecer ao tribunal em uma fase posterior.