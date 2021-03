Netflix faz testes para limitar o uso de senhas compartilhadas, segundo a mídia

A gigante americana de streaming Netflix, que sempre foi permissiva sobre seus usuários compartilharem suas senhas, pode estar prestes a mudar de posição, segundo diversos meios de comunicação americanos.



Os clientes da plataforma receberam uma mensagem de alerta nesta semana para verificar se moravam no mesmo local que o dono da conta. Para ter certeza disso, a Netflix se oferece para enviar um código por e-mail ou mensagem de texto.



Caso contrário, o usuário é convidado a se cadastrar gratuitamente por um período de 30 dias.



"Este teste é para garantir que as pessoas que usam contas Netflix sejam autorizadas a fazê-lo", disse um porta-voz da empresa em um comunicado enviado a vários meios de comunicação dos Estados Unidos, incluindo o site especializado The Streamable, que divulgou a notícia pela primeira vez.



De acordo com uma pesquisa realizada em fevereiro de 2020 pela consultoria Magid, um terço dos usuários de serviços de streaming como o Netflix compartilham suas senhas com pessoas que não moram com elas.



Essa prática é tolerada há muito tempo pela Netflix, apesar de ser oficialmente proibida pela política da empresa da Califórnia.



A empresa consolidou sua posição como número um em streaming de vídeo pago no final de 2020, ultrapassando 200 milhões em todo o mundo pela primeira vez.



Sua base de usuários cresceu consideravelmente como resultado da pandemia covid-19 e dos confinamentos.



