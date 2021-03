Vacinas: chanceler austríaco denuncia 'contratos secretos' de países da UE

(foto: APA / ROLAND SCHLAGER)

O chanceler austríaco Sebastian Kurz acusou, nesta sexta-feira (12/03), alguns Estados membros da União Europeia (UE), sem citar nomes, de terem fechado "" com laboratórios farmacêuticos e criticou uma distribuição desigual de vacinas anticovid entre países."Há indícios que apontam para um mercado, onde acordosentre os Estados membros e empresas farmacêuticas foram fechados", afirmou Sebastian Kurz, que disse ter compartilhado informações com os governantes da Bélgica, Grécia, Polônia, Eslovênia e República Tcheca."Muitos não acreditaram porque isto contradizo objetivo político da UE de uma distribuição equitativa, destacou o chanceler."Temos que encontrar quem assinou os contratos", completou Kurz, aoque eram "secretos" e que ele não pôde consultá-los.Kurz afirmou que Malta receberá "até três vezes mais doses por habitante que a Bulgária" até o verão. A Holanda também será beneficiada, com "duas vezes mais doses que a Croácia até o fim de junho". A Áustria está dentro da média, segundo o chanceler.