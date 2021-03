Conheça Margareth Dalcolmo, a voz no combate ao coronavírus no Brasil

(foto: AFP / Mauro Pimentel)

A pneumologista Maragareth Dalcolmo segue se surpreendendo quando ée pedem para abraçá-la no mercado, apesar de sua onipresença na mídia como uma das maiores especialistas da luta contra a pandemia de coronavírus no Brasil.Esta mulher de 65 anos, sem filhos edo grande público até o ano passado, se tornou uma figura materna que consola milhões de pessoas doentes ou angustiadas pela COVID-19, vírus responsável por 273.000 mortes no país.Desde então, a pesquisadora da Fiocruz apareceu 440 vezes na, nos jornais ou nas redes sociais, números dignos das estrelas do futebol."Vocês já repararam que se fala mais em Margareth Dalcolmo do que de Neymar?", escreveu o colunista Zuenir Ventura no Globo no mêsEm um ano, a pesquisadora da prestigiosa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) se tornou uma celebridade, popularizando o discurso científico para os, sobrecarregados pela desinformação sobre o coronavírus.Incansável, esta mulher enérgica pregaa importância do uso da máscara, do distanciamento social e da vacinação. Também denuncia a negligência e a corrupção na Saúde, assim como os discursos "absurdos, inaptos" a favor da cloroquina ou contra a vacina... Como os repetidos pelo presidente Jair Bolsonaro."As forças obscurantistas fazem um mal enorme à população brasileira, eu me sinto muito estimulada a repetir mil vezes as mesmas informações e o farei até cair", explica emesta semana concedida à AFP no Rio de Janeiro.Tudo começou em março de 2020 com um simples vídeo no qual a dra. Dalcolmo apresentava o resumo de uma reunião de crise sanitária em Brasília da qual acabava de participar."Tivemos 1,5 milhão de! Naquela época eu não entendia nada de redes sociais", lembra a doutora, que respondeu às perguntas em um ótimo francês.Para esta trabalhadora, os dias começam às 7h com consultas de pacientes via videoconferência, que vão até às 21h."Também vou à Fiocruz, ao meu consultório onde tenho muitose visito hospitais", enumera. Como pneumologista, ela também trata casos de asma, bronquite e câncer."Até nos fins de semana, em casa, eu trabalho. Eu tenho que ler muitos artigos científicos", continua a doutora, que tenta encontrar tempo para a literatura: "meu segundo amor, depois da medicina".Durante a pandemia, a Dra. Dalcolmo releu "A cerimônia do adeus", obrade Simone de Beauvoir. Sua escritora "do coração", porém, é Marguerite Yourcenar.E foi na obra de Thomas Mann, mais precisamente em "Amágica", ambientada em um sanatório para tuberculosos nos Alpes suíços, que uma jovem Margareth encontrou a vocação para ser pneumologista.Filha de italianos que migraram para o Brasil no início do século XX, a Dra. Dalcolmo pertence a uma família de juristas "sem nenhuma vocação".Com o marido, o advogado Cândido Mendes de Almeida, de 92 anos e um imortal da Academia Brasileira de Letras, ela tem uma "relação especial" devido à grande disparidade de idade."Ele talvez seja um dos maiores intelectuais do Brasil", afirma."Não temos filhos, mas meu marido tem filhos e netos. Somos uma belamoderna", define.A Dra. Dalcolmo se diz orgulhosa de ter sido a primeira brasileiracom o imunizante da AstraZeneca, coproduzida pela Fiocruz.A COVID-19, que elaem maio do ano passado, deixou sequelas, como um ligeiro engordamento dos dedos, mas principalmente a lembrança "da angustia de noites longas demais".Hoje, sua irmã, queseu "pilar", se encontra em tratamento intensivo em sua natal Vitória, no Espírito Santo.A experiência mais dolorosa da pandemia, segundo a Dra. Dalcolmo, "é quando um paciente está em uma unidade de tratamento intensivo, totalmente só, ainda consciente, e nos pede para transmitir seus últimos desejos aos familiares antes de ser".Certa vez, ela perdeu a paciência. Em um vídeo que viralizou datado de janeiro, a doutora, em lágrimas, a "incompetência absoluta" que resultou na escassez de doses para vacinar os 212 milhões de brasileiros.Mas até a tragédia tem momentos de graça, como "quando me reconhecem no supermercado como 'a médica da televisão'. Me dizem: 'Queremos te abraçar, porque você entra em nossas casas praticamente todas as noites! Confiamos em você!'".A Dra. Dalcolmo, porém, sabe que outrosde sofrimento esperam no horizonte: "2021 será outro ano muito duro".