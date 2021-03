Sanofi anuncia primeiros testes de segunda vacina anticovid

O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou nesta sexta-feira (11) o início dos primeiros testes em humanos de seu segundo projeto de vacina contra a covid-19, enquanto ainda testa o primeiro fármaco, que sofreu atrasos.



Sanofi e Translate Bio, uma empresa de biotecnologia americana, iniciarão um "teste clínico dividido em partes iguais para sua candidata à vacina contra a covid-19, baseada na tecnologia do RNA mensageiro", afirma um comunicado.



Os testes, denominados de fase 1 e fase 2, acontecem com grupos reduzidos de voluntários.



A primeira tentativa de vacina da Sanofi está sendo desenvolvida com o laboratório britânico GSK, mas com bases diferentes, a partir de proteínas recombinantes.



O desenvolvimento desta vacina sofreu atrasos e a Sanofi espera lançar o fármaco no fim do ano.



