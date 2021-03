Guatemala recebe primeiras 81.600 vacinas via Covax

A Guatemala recebeu nesta quinta-feira sua primeira compra de 81.600 doses de vacinas contra a Covid-19 por meio do mecanismo Covax, da OMS, anunciou o governo, que, dias atrás, havia criticado o funcionamento desse intermediário humanitário.



"Esse lote é a primeira remessa da compra que o Ministério da Saúde realiza por meio do Covax", e chegou em um avião de carga ao aeroporto La Aurora, informou a titular da pasta, Amelia Flores. "É a primeira vacina que chega ao país com fundos próprios", assinalou.



As doses são da marca AstraZeneca, que já é aplicada no país, após uma doação de 200 mil doses feita pela Índia no último dia 2.



A Guatemala adquiriru 3,37 milhões de vacinas para combater a pandemia mediante o Covax. A chegada dos imunizantes por meio desse mecanismo acontece depois que o país protestou, no mês passado, contra o atraso no envio e a concentração de vacinas em alguns países. Dias antes, a Guatemala havia recebido uma doação de Israel de 5 mil doses da vacina Moderna.



Com 17 milhões de habitantes, a Guatemala soma 181.143 casos de Covid-19 e 6.531 mortos.