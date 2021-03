Marco contra o narcotráfico: México prestes a legalizar maconha recreativa

Após anos de luta cívica e jurídica, os deputadosse dispõem a aprovar nesta quarta-feira (10) um projeto que legaliza a maconha para fins recreativos e que poderia transformar o México em um mercado gigantesco.A iniciativa, que também busca regular o usoe industrial da maconha, será votada na Câmara Baixa após ter sido avaliada no Senado em novembro.Isso representa um marco para o México, onde a violência do narcotráfico deixa milhares de mortos todo ano."Esta lei vai permitir o autocultivo, o cultivo comunitário, através dee, por fim, a produção nacional", explica a ativista Genlizzie Garibay, conhecida como 'Polita Pepper'.O texto, no entanto, pode voltar ao Senado para uma nova votação, já que os deputados modificaram grande parte do conteúdo. O partido de esquerda dodomina ambas as câmaras.A proposta mantém elementos como o porte lícito de até 28 gramas de maconha por pessoa, além de permitir o cultivo caseiro de no máximo oitoDiz também que os menores de 18 anos não podem ter acesso àe proíbe o consumo em áreas de trabalho ou escritórios.Entre as modificações, destaca a rejeição dosem criar um instituto regulador do mercado, como propôs o Senado. A responsabilidade cairia sobre a Comissão Nacional contra os Vícios (CONADIC), do ministério da Saúde.O México, de 126 milhões de habitantes, poderia se tornar o maior mercado de maconha do mundo, considerando também que em 12 de janeiro o governo regulamentou o seu uso medicinal.Ativistas alertam, no entanto, que a norma mantém a criminalização do consumo de cannabis, que continuaria na lista de substâncias proibidas pela Lei da Saúde mexicana, e não descriminaliza sua posse em quantidades acima das 28 gramas"A produção será legal, a venda também, mas a posse ainda estará sujeita à ameaça de uso policial, multas e possíveis prisões", alerta Lisa Sánchez, diretora da ONG México Unido Contra o Crime.Para ela, embora a regulamentação abra ade criar uma rede de valor, a perseguição continuará pesando sobre os usuários e pequenos produtores."Não soluciona um dos principaisdo México: o mau uso dos recursos de segurança e justiça" destinados a castigar esses grupos, acrescenta.A regulamentação da maconha surge emde uma decisão do Supremo Tribunal de outubro de 2019, que declarou "inconstitucional a proibição absoluta" de seu consumo lúdico ou recreativo.O máximo tribunal ditou em 2015 uma série de sentenças que consideravam ilegal proibir o uso para maiores de