Hospitais de Paris se preparam para receber mais pacientes graves de COVID

(foto: AFP / Martin BUREAU)

A Agência de Saúde (ARS) da região de Paris pediu aos hospitais para suspender parte dasprogramadas diante do crescimento de casos graves de COVID-19 que ameaça transbordar a capacidade em UTIs, afirmou o diretor-geral da agência, Aurélien Rousseau, nesta segunda-feira (08/03).Com cerca de 12 milhões de habitantes e 973 pacientes de coronavírus em UTI, a região de Paris e seus subúrbios estão "perto de umade tensão extrema", declarou Rousseau à AFP, pedindo a anulação de 40% das intervenções médicas e cirúrgicas dos hospitais que não tenham relação com a COVID-19.No ritmo atual, o nível de 1.127 leitosestabelecido previamente deve ser superado esta semana. "Com cerca de 70 ou 80 internações todos os dias" e poucas altas de pacientes de cuidados intensivos, "o ritmo está muito alto", acrescentou Rousseau, consequência "da altíssima incidência dos últimos 15 dias".O funcionário incluiu os estabelecimentos privados em sua exigência de anular 40% de sua atividade ordinária, aumentando o limite de leitos disponíveis para 1.577.Esta ordem chega em um momento em que o governo francês busca evitar a todo custo um novo confinamento.No domingo, foram21.825 novos casos e 130 mortes, elevando o total para 88.600.Com os centros de vacinação abertos neste fim de semana, o primeiro-ministro Jean Castex pediu "uma mobilização nacional" para aumentar a porcentagem deSegundo dados do governo, na França - com 67 milhões de habitantes - foram5 milhões e meio de doses das três vacinas que receberam: Moderna e AstraZeneca.