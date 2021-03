Polícia alerta que milícia planeja invadir o Capitólio nesta quinta-feira

Dia 4 de março era data em que presidentes tomavam posse nos Estados Unidos até 1933 (foto: Eric Baradat/AFP)

A força policial encarregada dadoanunciou nesta quarta-feira (3) que reforçou a segurança emdepois que os serviços de inteligência descobriram uma "possívelpara" ona quinta-feira (4)."Recebemos informações [da inteligência] mostrando uma possível conspiração por uma milícia identificada para invadir o Capitólio na quinta-feira, 4 de março", informou a polícia do Capitólio em um comunicado no Twitter.Este alerta ocorre quase dois meses após um ataque mortal por apoiadores do ex-presidente Donald Trump."Já realizamos grandes melhorias de segurança" após o ataque de 6 de janeiro, acrescentou a força.Além disso, a segurança do Capitólio acrescentou que está "alerta e preparada para qualquer ameaça potencial para os membros do Congresso ou para o complexo do Capitólio".E apontou que leva "muito a sério" os relatórios da inteligência e que está trabalhando com as forças locais, estaduais e federais para "impedir qualquer ameaça ao Capitólio", embora tenha evitado aprofundar os detalhes.Na terça-feira à noite, a polícia do Capitólio informou que foi alertada sobre "preocupantes informações relacionadas ao dia 4 de março" e que tomou medidas "imediatas" para reforçar a segurança.O chefe dos serviços de protocolo e segurança no Congresso, Timothy Blodgett (o Sargento de Armas interino), enviou uma mensagem aos congressistas na segunda-feira informando-os que estava trabalhando de perto com a polícia para monitorar a informação "relacionada ao 4 de março e às possíveis manifestações em torno do que alguns chamam de 'o verdadeiro dia da posse'".No entanto, "a importância desta data aparentemente diminuiu entre diferentes grupos nos últimos dias", destacou em um e-mail publicado pela imprensa americana.Até 1933, os presidentes americanos tomavam posse em 4 de março, e não em 20 de janeiro como ocorre atualmente.Durante a presidência de Donald Trump, apoiadores da teoria conspiratória do grupo QAnon começaram a divulgar que o dia 4 de março seria a próxima oportunidade para o retorno de Trump.Não há evidências de que isso vai acontecer.Membros autoproclamados da organização QAnon estiveram entre os manifestantes do ataque de 6 de janeiro, que protestavam contra uma suposta fraude na eleição presidencial na qual Trump foi derrotado por Biden.