Bióloga encontra tubarão-tigre durante mergulho e tem reação inesperada

Momento em que a bióloga toca o tubarão-tigre (foto: Reprodução Instagram ) bióloga marinha e mergulhadora Andriana Fragile foi surpreendida, durante um mergulho, por um tubarão-tigre. O animal é considerado uma das espécies mais agressivas do mundo. marinha eAndriana Fragile foi surpreendida, durante um, por um. O animal é considerado uma dasdo mundo.





O tubarão-tigre veio na direção da bióloga e a reação dela surpreende pela calma. Em vez de entrar em pânico, ela simplesmente colocou uma das mãos, com suavidade, no nariz do animal e o desviou da sua direção. O momento foi registrado em vídeo. Veja:





Na postagem que viralizou no Instagram, nessa quinta-feira (25/2), Andriana ensina como agir nessa situação.





"Se você estiver nessa rara situação em que um tubarão-tigre se aproxima de você, é isso o que você deve fazer".





O vídeo já foi visto mais de 18 milhões de vezes desde a postagem.





Ela explicou mais detalhes sobre a técnica:





"À medida que o tubarão se aproxima, certifique-se de manter contato visual, estenda a mão e trave o cotovelo. Em seguida, pressione sua mão espalmada no topo da cabeça do tubarão e continue empurrando para cima. Deixe sua mão ao longo da lateral do corpo dele para manter aquele espaço extra no caso do tubarão decidir voltar para você novamente."





Muitos seguidores da bióloga deixaram comentários impressionados com a calma dela. Já outros resolveram brincar com a situação: “O tubarão não estava com fome rsrs ufaa”, disse um deles.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira