Nasa divulga primeiros áudio e vídeo de Perseverance em Marte

A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta segunda-feira (22) o primeiro áudio de Marte, um som fraco de vento capturado pelo veículo-robô Perseverance.



A agência também publicou o primeiro vídeo da chegada do 'rover' no planeta vermelho.



Um microfone não funcionou durante a descida, mas o robô foi capaz de capturar áudio assim que pousou em Marte.



Engenheiros da Nasa executaram uma curta gravação de áudio do que disseram ser uma rajada de vento na superfície.



"O que você ouve ali em 10 segundos é uma verdadeira rajada de vento na superfície de Marte, capturada pelo microfone e enviada de volta à Terra", afirmou Dave Gruel, engenheiro chefe do sistema de câmera e microfone do Perseverance.



O vídeo de alta definição, com três minutos e 25 segundos de duração, mostrou a ativação do paraquedas branco e vermelho de 21,5 metros.



Então, é possível ver como o escudo térmico que protegia o rover se desprende em sua descida e em seguida, a chegada na cratera Jazero em meio a uma nuvem de poeira.



"Esses são vídeos realmente incríveis", disse Michael Watking, diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, em uma coletiva de imprensa.



"Nós os observamos sem parar durante todo o fim de semana."



"Esta é a primeira vez que conseguimos capturar um evento como a chegada a Marte".



Thomas Zurbuchen, administrador de ciências associado da NASA, declarou que o vídeo da descida do Perseverance é "o mais próximo que você pode chegar de pousar em Marte sem vestir um traje pressurizado".



O rover Perseverance foi lançado em 30 de julho de 2020 e pousou no planeta vermelho na última quinta-feira.



- "Ele está em boa saúde" -



Jessica Samuels, gerente da missão de superfície do Perseverance, disse que o veículo estava operando conforme o esperado até agora.



"Estou feliz em reportar que o Perseverance goza de boa saúde e continua com as atividades, conforme planejado", disse Samuels.



Samuels informou que um voo estava sendo preparado no pequeno helicóptero do robô, chamado Ingenuity.



No entanto, esclareceu que "a equipe ainda está avaliando" e que "ainda não decidimos o local".



O Ingenuity vai tentar realizar o primeiro voo em outro planeta, mas para isso terá que lidar com uma atmosfera que tem 1% da densidade da Terra.



A missão do Perseverance está programada para durar dois anos e o rover provavelmente permanecerá operacional por muito mais tempo.



Seu antecessor, o Curiosity, ainda está em operação oito anos depois de chegar a Marte.



Nos próximos anos, a tarefa do Perseverance será coletar 30 amostras de rochas e solo em tubos selados, que serão enviadas ao nosso planeta em algum momento da década de 2030 para análise.



Quase do tamanho de um SUV, o veículo espacial pesa uma tonelada, é equipado com um braço robótico de dois metros, tem 19 câmeras, dois microfones e um painel de instrumentos de última geração.



Marte foi mais quente e úmido em um passado muito distante e, embora explorações anteriores determinassem que tenha sido habitável, o Perseverance tem a tarefa de determinar se realmente abrigava alguma forma de vida.



As primeiras amostras serão extraídas no verão boreal e novos instrumentos devem permitir pesquisar matéria orgânica, analisar composições químicas e apontar um laser contra rochas para análise de gases.



Um dos experimentos envolve um instrumento que pode obter oxigênio da atmosfera marciana composta principalmente de dióxido de carbono. O processo é semelhante ao dos vegetais na Terra.



A ideia é que no futuro o ser humano não precise transportar oxigênio da Terra a cada viagem, o que é fundamental para o combustível dos foguetes e, obviamente, para a respiração.



O Perseverance é o quinto rover a chegar a Marte. O primeiro foi em 1997 e todos eram americanos.



O país já pensa em uma futura missão tripulada ao planeta vermelho, mas os estudos ainda são preliminares.