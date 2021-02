Apagão afeta seis estados do norte do México

Um apagão deixou, nesta segunda-feira (15), cerca de 400.000 pessoas sem energia elétrica em seis estados do norte do México, já que uma tempestade de inverno nos Estados Unidos interrompeu a entrega de gás ao país latino-americano, afetando o fornecimento de eletricidade, informou o governo.



"Começaram hoje (segunda-feira) cortes significativos do fornecimento de gás devido ao congelamento dos dutos, na zona norte do país, que afetaria usinas de geração (elétrica) com gás", disse a estatal Comissão Federal de Eletricidade (CFE), responsável pelo abastecimento nacional, em um comunicado.



As instalações afetadas estão nos estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila e Nuevo León, em um momento em que esses locais sofrem temperaturas muito baixas devido ao vórtice polar que afeta a América do Norte.