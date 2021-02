Sonda emirati 'Esperança' manda sua primeira imagem de Marte

(foto: United Arab Emirates Space Agency / AFP)

"Esperança" dos Emirados Árabes Unidos enviou sua primeira imagem de, alguns dias depois de entrar com sucesso na órbita do planeta vermelho, anunciou a agência espacial nacional neste domingo (14)."A Missão Marte dosUnidos captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol na primeira hora da manhã", disse um comunicado.A imagem foi captada a uma altitude de 24.700 km sobre a superfície marciana na quarta-feira passada, no dia seguinte ao que a sonda se instalou na órbita de Marte, continua o comunicado.O xeique Mohamed bin Rashid Al-Maktum, primeiro-ministro emirati e governador de Dubai, compartilhou a imagem em cor em um tuíte."Primeirade Marte captada pela primeira sonda árabe da história", escreveu junto à foto.Esta missão foi projetada para descobrir os segredos do clima marciano, mas Emirados também quer que sirva de inspiração para a juventude da região."Esperança" se tornou a primeira das três naves espaciais a chegar ao, depois que China e Estados Unidos lançaram missões em julho, aproveitando um lapso durante o qual a Terra e Marte estão mais perto.A missão emirati também tem como objetivo comemorar o 50º aniversário da unificação dos sete emirados que compõem a nação." permanecerá na órbita do planeta vermelho ao menos por um ano marciano, ou seja, 687 dias terrestres, implantando três instrumentos científicos para analisar a atmosfera marciana.Está prevista para começar a enviar mais informação para a Terra em setembro de 2021, com os dados disponíveis para cientistas de todo o mundo.