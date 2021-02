Sonda espacial chinesa envia um vídeo de Marte

A agência espacial chinesa divulgou, nesta sexta-feira (12), imagens em vídeo de sua sonda "Tianwen-1" sobrevoando Marte, dois dias depois de ter conseguido colocá-la na órbita ao redor do planeta vermelho.



No vídeo divulgado pela rede pública CCTV, a superfície do planeta aparece em meio a um céu preto. Crateras brancas são visíveis na superfície de Marte, que a sonda sobrevoa durante um dia marciano, segundo a agência oficial Xinhua.



Em plena rivalidade diplomática e tecnológica com Estados Unidos, a China abre um novo cenário de competição com um programa espacial ambicioso, cujo objetivo é estabelecer uma estação espacial habitada em 2022 e enviar um astronauta para a Lua até 2030.



"Tianwen-1" ("Perguntas ao céu-1", em chinês) foi lançada em 23 de julho da ilha de Hainan, ao sul da China.



Esse mês também foram lançadas as missões dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos, aproveitando a conjunção do final de 2020, ou seja, o momento em que, a cada 26 meses, ambos os planetas estão mais perto um do outro.



A sonda emirati, chamada "Al-Amal" ("Esperança") foi colocada na órbita marciana na terça-feira, um dia antes da sonda chinesa, um feito histórico para a primeira missão interplanetária do mundo árabe.



A sonda chinesa é composta por três elementos: um orbitador, um módulo de descida (que pousaria em Marte) e um robô guiado remotamente.



Muito ambiciosos, os chineses esperam alcançar nesta primeira tentativa própria tudo o que os Estados Unidos conquistaram em várias missões a Marte desde a década de 1960.