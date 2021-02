Alemanha fecha fronteiras com a República Tcheca e o Tirol austríaco devido ao coronavírus

A Alemanha fechará suas fronteiras, com poucas exceções, com a República Tcheca e a região austríaca do Tirol, onde os casos das variantes mais contagiosas do coronavírus estão aumentando, o ministro do Interior, Horst Seehofer, anunciou na quinta-feira (11).



"É isso que vamos decidir. Foi o que ficou acertado com a chanceler e a vice-chanceler", disse o ministro ao jornal Süddeutsche Zeitung, especificando que a medida deve entrar em vigor "no domingo à noite" e que exceções ainda estão sendo contempladas.



Na quarta-feira, o governo austríaco decidiu isolar a província de Tirol, considerada o maior foco europeu da cepa do coronavírus inicialmente detectada na África do Sul.



No final de janeiro, a Alemanha proibiu a entrada em seu território de viajantes de países fortemente punidos pelas variantes do coronavírus, como Reino Unido, África do Sul e Brasil.



No entanto, essas restrições não afetam os alemães que residem nesses países ou os cidadãos desses países que residem na Alemanha, nem afetam os passageiros em trânsito ou a movimentação de mercadorias.



De acordo com Michael Kretschmer, chefe do governo da Saxônia, um estado alemão vizinho à República Tcheca, "as idas e vindas de cidadãos fronteiriços serão reduzidas" provavelmente a partir de sábado e somente trabalhadores fronteiriços do setor de saúde terão permissão para entrar na Alemanha.