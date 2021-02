Twitter diz que expulsão de Donald Trump é definitiva

Trump tinha mais de 80 milhões de seguidores quando sua conta foi suspensa pela plataforma (foto: Olivier DOULIERY/AFP)

Julgamento

não permitirá que o ex-presidente dos Estados Unidos,, volte à plataforma, mesmo que se candidate novamente, declarou nesta quarta-feira (10/2) o diretor financeiro da empresa."Conforme nossas políticas, quando você é removido da plataforma, é removido da plataforma, seja você um comentarista, um diretor financeiro ou funcionário público atual ou anterior", disseem uma entrevista à CNBC.A expulsão de Trump pelo Twitter se seguiu a uma violenta revolta de seus partidários que levou a um ataque mortal ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro.e outras redes sociais também bloquearam Trump após o incidente.Por esses eventos, o ex-presidente é alvo de um julgamento político no Senado que começou nesta semana."Nossas políticas são elaboradas para garantir que as pessoas não incitem a violência", disse Segal."E se alguém o fizer, teremos que retirá-lo do serviço, e nossas políticas não permitem um retorno".Trump foi um usuário prolífico do Twitter ao longo de sua campanha e em seus quatro anos na Casa Branca, usando a plataforma para anúncios políticos, para acertar contas com seus inimigos e para sua campanha política.Ele tinha mais de 80 milhões de seguidores quando sua conta foi suspensa.