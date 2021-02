Terremoto de magnitude 7,7 no Pacífico Sul gera um pequeno tsunami

Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu Pacífico Sul na manhã desta quinta-feira (quarta no horário de Brasília) e gerou um pequeno tsunami que ativou alertas, que finalmente foram desativados.



O terremoto ocorreu por volta das 00h20 (10h20 de quarta no horário de Brasília), cerca de 415 quilômetros a leste de Vao, na Nova Caledônia, e cerca de 10 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (Estados Unidos) emitiu um comunicado após o terremoto, seguido pela Nova Zelândia e Austrália.



Uma onda de 0,3 metro atingiu Fiji, confirmou o departamento de sismologia da ilha em um tuíte, sem maiores detalhes.



Depois de algumas horas, o centro americano, com sede no Havaí, indicou que "com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de tsunami após o terremoto passou".



Flutuações de 30 centímetros "acima ou abaixo do nível normal das marés podem ocorrer nas próximas horas", acrescentou.



A Agência Meteorológica Australiana havia aludido a uma ameaça específica à Ilha Lord Howe, cerca de 550 quilômetros a leste do continente australiano.



O USGS relatou inicialmente uma magnitude de 7,9, que caiu para 7,5 e subiu novamente para 7,7.



As autoridades da Nova Zelândia pediram aos residentes da costa norte que ficassem longe das praias e da orla marítima.



"Prevemos que as áreas costeiras da Nova Zelândia experimentarão fortes correntes incomuns e imprevisíveis" após o terremoto, disseram.



Todo o norte da Nova Zelândia, bem como uma grande extensão da costa a leste da ilha, ficaram preocupados com o alerta.



Além da Nova Caledônia, as Ilhas Loyalty, também sob domínio francês, foram afetadas pelo forte terremoto.



A Nova Caledônia está localizada no sudoeste do Pacífico, cerca de 1.500 km a leste da Austrália.



A região afetada pelo terremoto faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas com maior atividade sísmica do planeta.



Em janeiro, mais de 100 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 6,2 na cidade de Mamuju, na ilha indonésia de Celebes.



O pior terremoto da história recente foi o terremoto de magnitude 9,1 que atingiu a ilha indonésia de Sumatra em 2004. O tsunami que gerou afetou países a milhares de quilômetros de distância, e o número total de mortos foi de cerca de 220.000.