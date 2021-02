Pequenas empresas estão pessimistas sobre futuro econômico dos EUA

As pequenas empresas dos Estados Unidos não veem luz no fim do túnel da crise causada pela pandemia de covid-19, segundo uma pesquisa da indústria, publicada nesta terça-feira (9).



Após uma terceira onda do coronavírus no final do ano passado, e enquanto o Congresso debate uma nova ajuda governamental, a Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB) disse que seu índice de otimismo caiu 0,9 punto a 95,0, três pontos abaixo da média desde 1973 e longe da marca de 104 em janeiro de 2020.



Apesar de as contratações terem aumentado, os proprietários que esperavam melhores condições comerciais nos próximos seis meses diminuíram sete pontos, ao nível mais baixo desde novembro de 2013, disse NFIB.



A queda de expectativas de janeiro ocorreu depois de os gastos dos consumidores terem diminuído drasticamente no fim de 2020, destacou o informe.



As pequenas empresas se beneficiaram de múltiplas rodadas de empréstimos governamentais, e o pacote de resgate de 1,9 trilhão de dólares, proposto pelo presidente Joe Biden, ampliaria a ajuda adicional.



"Enquanto o Congresso debate outro pacote de estímulo, os pequenos empregadores agradecem qualquer alívio adicional que proporcione um poderoso impulso fiscal, já que suas expectativas para o futuro são incertas", disse em um comunicado o economista-chefe da NFIB, Bill Dunkelberg.



Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics, diz que a pesquisa, que teve pouco mais de 1.000 respostas, tem um "forte viés republicano" e, apesar da diminuição, voltou a um nível visto antes das eleições de 2016, vencidas por Donald Trump.