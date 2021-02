Começa segundo julgamento político contra Trump no Senado dos EUA

O Senado dos Estados Unidos iniciou, nesta terça-feira (9), o histórico processo contra o ex-presidente Donald Trump - o segundo julgamento político contra ele - baseado nas acusações de "incitação à insurreição" pelo seu papel no violento ataque ao Capitólio.



Trump é o primeiro presidente a ser submetido a dois julgamentos políticos, após ter sido absolvido em 2020 das acusações de abuso de poder, e também é o primeiro presidente a ser processado depois de ter deixado o poder.



O processo teve início às 13h locais (15h de Brasília), após um pedido solene de silêncio no plenário.



"É nosso solene dever constitucional realizar um julgamento político que seja justo e honesto com as acusações contra o ex-presidente Trump, que são as acusações mais graves já atribuídas a um presidente dos Estados Unidos em toda a história", disse o líder da maioria democrata Chuck Schumer.



Após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, nesta terça-feira foram mobilizados milhares de efetivos da Guarda Nacional na área, que está fechada ao público com uma barreira desde os incidentes.



O senador democrata Patrick Leahy presidirá o processo, que começou com um debate seguido de uma votação sobre a constitucionalidade de se julgar um ex-presidente que já deixou o poder.



Este passo é uma mera formalidade, já que os democratas têm votos suficientes, mas o resultado será um indício de quantos republicanos estão abertos a considerar estas acusações.



Jamie Raskin, o principal legislador democrata que atua como promotor no julgamento disse no início do debate que o caso se baseia em "fatos concretos e sólidos" e exibiu um vídeo para argumentar que o ex-presidente incentivou a invasão à sede do Congresso.



O grosso do processo começará na quarta-feira, um dia a partir do qual cada parte terá 16 horas para apresentar suas argumentações orais.