Espanha prolonga limitações de viagens do Reino Unido, Brasil e África do Sul

O governo espanhol anunciou, nesta terça-feira (9), que as restrições impostas aos voos procedentes do Reino Unido, Brasil e África do Sul serão prolongadas até 2 de março, diante dos temores persistentes ligados às variantes do coronavírus.



O Executivo espanhol decidiu uma "prorrogação para a limitação de voos tanto procedentes do Reino Unido, como do Brasil e África do Sul" por duas semanas, anunciou a ministra da Saúde, Carolina Darias, em coletiva de imprensa após o conselho de ministros.



Assim como outros países, a Espanha suspendeu no final de dezembro a chegada de passageiros do Reino Unido, exceto espanhóis e residentes no país, devido à expansão da variante britânica, mais contagiosa.



No início de fevereiro, anunciou uma estrita limitação das chegadas do Brasil e África do Sul, pelas variantes detectadas nesses países.



Podem entrar apenas passageiros procedentes desses países com nacionalidade ou residência na Espanha e Andorra. Uma exceção é para os passageiros em trânsito, mas sem que possam sair do aeroporto ou permanecer mais de 24 horas.



As variantes detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil preocupam a comunidade internacional, que se questiona sobre sua contagiosidade e a eficácia das vacinas contra elas.



A variante britânica se espalhou na Espanha, segundo o Ministério da Saúde, com 479 casos confirmados. Esse valor, no entanto, está subestimado, já que as autoridades de saúde estimam que essa variante pode ser majoritária na Espanha para o mês de março.



Além disso, foi detectado um caso da variante brasileira e dois da sul-africana.



A Espanha, um dos países europeus mais afetados pela pandemia do coronavírus, contabiliza mais de 62.000 mortes e quase 3 milhões de casos da doença.