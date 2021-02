OMS considera 'improvável' que COVID se deva a erro de laboratório

(foto: Hector RETAMAL / AFP)

A teoria de que o vírus da COVID-19 foi gerado em um laboratório na cidade chinesa de Wuhan (centro) e saiu para o exterior por um erro é "extremamente improvável", declararam nesta terça-feira (9) os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS)."A hipótese de um acidente em um laboratório é extremamente improvável para explicar a introdução do vírus no homem", declarou Peter Ben Embarek, um dos especialistas que integrou a equipe que investigou as origens da pandemia na China."Na verdade, não faz parte das hipóteses que sugerimos para estudos futuros", acrescentou, minimizando uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que acusou o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado o vírus escapar, de forma consciente ou não.