Petróleo sobe e alcança níveis pré-pandemia acima dos US$ 60

O barril de petróleo Brent fechou nesta segunda-feira (8) acima dos 60 dólares em Londres pela primeira vez em um ano, um sinal de um mercado otimista sobre uma forte recuperação do consumo.



"Podemos considerar que o mercado mundial do petróleo voltou completamente à normalidade, ao menos no que diz respeito aos preços", disse Bjarne Schieldrop, analista da Seb.



O Brent do Mar do Norte para entrega em abril fechou a 60,56 dólares, 2,06% acima do fechamento anterior. O petróleo não tinha fechado acima deste limite simbólico desde o fim de janeiro de 2020.



A referência europeia começou com uma queda vertiginosa um mês depois, quando a pandemia de covid-19 começou a se espalhar, ameaçando em particular o setor dos transportes.



Em abril, o Brent inclusive caiu a 15,98 dólares o barril, um preço que não era visto em mais de 20 anos, quando seu equivalente americano, o WTI, foi cotado negativamente pela primeira vez.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em março fechou nesta segunda-feira em Nova York a 57,97 dólares, em alta de 1,97%, seu preço de fechamento mais alto desde o fim de janeiro de 2020.



